不只手機！為台獨被捕入獄的中國人驚爆：這個軟體被監控

2019-01-26 10:44

〔即時新聞／綜合報導〕中國華為近來因資安問題，讓美國帶頭抵制使用其5G電信設備，歐洲多國紛紛跟進，國研院、資策會等部門亦相繼禁用中國電資通訊設備。然而就連中國通訊APP「微信」，也被質疑有監控嫌疑。

加拿大約克大學副教授沈榮欽今日在臉書撰文表示，一名中國網友史君，因為公開發表支持台灣獨立與蔡英文的言論，遭到微博一位與台灣相關博主的黃安式舉報，他指出「按照柯文哲的『喊台獨就不可以在大陸賺錢』的中國式邏輯，史君在中國工作，卻又支持台獨，自然不可原諒，因此被捕入獄，成為極少數中國人為台獨而入獄者。」

沈榮欽提及史君在獄中少不了被虐待逼供，且透露「我在審訊室的時候，警察為了逼我說出更多，讓我看了網絡安全室。他們把我的微信界面投影放大，聊天框中，我的女友正在焦急的找我。她的手機號、她在台北的位置和周圍的建築物都看得見。他們還給我看了一個陌生人的，以確保我相信曾經我在微信上一切的言論他們都已經掌握。只要你用了這個軟體，你的個人資料都會在中國網絡警察的硬盤中。」

沈榮欽表示，史君希望藉由親身的慘痛經歷，傳達給台灣人一個明確的訊息，即「別買華為、OPPO、Vivo和小米手機，立即刪去包括微信在內的所有中國通訊軟體。」

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