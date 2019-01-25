中國一帶一路問題多 研究：恐引發全球性生態浩劫

2019-01-25 14:03

〔即時新聞／綜合報導〕中國一帶一路政策海外屢踢鐵板，最新研究指出，一帶一路的路線可能導致全球14個高風險地點出現外來物種入侵狀況，恐在全球層級帶來原生物種滅絕的生態浩劫。

根據《法新社》報導，這份由中國科學院學者李義明及英國倫敦大學教授布拉克本（Tim Blackburn）等團隊合力進行的研究，24日刊登在《當代生物學》（Current Biology）期刊。

研究人員透過建立一個與「一帶一路」路線類似的模型，綜合考量氣候、生態、物種活躍程度及貿易模式等面相，針對816個物種未來去向進行預測，並整理出外來物種入侵的高風險地區。

研究人員發現，在中國一帶一路政策的路線及周邊地區中，有14個地區可能出現嚴重的外來物種入侵狀況，分布遍及世界各大洲。從印尼、越南及菲律賓到地中海、智利南部與加勒比海地區，就連非洲的阿爾及利亞、奈及利亞與喀麥隆等國家都榜上有名。

外來物種入侵是嚴重的生態問題，往往導致生態角色相對劣勢的原生物種族群受到大幅排擠，甚至滅絕，而且一旦發生入侵，幾乎就是不可逆的傷害，民眾熟知的福壽螺、紅火蟻、吳郭魚、鯉魚等都是惡名昭彰的外來物種。

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