中國一帶一路遇阻 大馬媒體：內閣決議終止東鐵計畫

2019-01-24 22:29

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞媒體指出，大馬內閣今（24）日開會決議終止東海岸鐵路計畫，這是中國「一帶一路」計畫的一部分，馬哈地政府去年上台後，要求中國承包商暫停工程至今。

大馬「星洲網」晚間援引內閣消息指出，內閣決定終止東鐵計畫，但今天的會議沒有討論到終止計畫的賠償金額。據悉，大馬政府正與中國承包商中國交通建設公司（CCCC，下稱中國交建）商討應賠償金額。

大馬首相馬哈地（Mahathir Mohamad）今日上午出席活動受訪時說，他對頒發給中國交建的東鐵計畫核閱是否已被終止一事毫不知情，「我不知道（合約）是不是已終止，但我們解決這個問題的其中一個方式是終止合約，但若我們終止合約就得賠償，涉及的數額高達數十億令吉」，「我們將討論此事」。

針對是否已收到大馬政府通知終止東鐵計畫合約的消息，中國駐馬來西亞大使館拒絕評論，發言人唐瑭表示，「我現在對這問題不能做任何評論」。

大馬前首相納吉（Najib Razak）在2016年與中國交建簽署東鐵計畫合約，鐵路長達688公里，耗費550億令吉（約新台幣4105億元），後來被指成本暴漲近810億令吉（約新台幣6045億元）。

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