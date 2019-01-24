美中新戰場？ 中國抗議「外力干涉」委內瑞拉事務

2019-01-24 21:06

〔即時新聞／綜合報導〕中國外交部今（24）日抗議有「外力干涉」委內瑞拉事務，並聲稱全力支持委內瑞拉追求的主權獨立及穩定的努力。

綜合外媒報導，委內瑞拉連續多日爆發反政府示威，委國國會議長兼反對黨黨主席瓜伊多（Juan Guaido）週三自行宣布成為「臨時總統」，隨即獲美國總統川普及多個鄰國承認。「BBC中文網」指出，這令當地的混亂政局持續，也為中國在當地的投資蒙上陰影。

針對委內瑞拉局勢，中國外交部發言人華春瑩今日呼籲各方勢力，進行平和冷靜的對話，商榷解決之道，「中國支持委內瑞拉政府對於維持國家主權獨立和穩定的努力」。她在例行記者會上強調：「外力的制裁或干涉往往會讓事情更加複雜，對於問題的處理完全沒有幫助。」

委內瑞拉曾是世界上首屈一指的富裕石油國家，然自近年來面臨經濟危機，通膨率達100萬%，社會幾近崩潰。去年5月美國指控委國總統馬杜羅（Nicolas Maduro）利用不當手段當選總統，因此宣布要委瑞內拉實施經濟制裁。馬杜羅遂於9月前往中國「搬救兵」，與中國國家主席習近平簽署「一帶一路」等合作文件。

中國迄今已借貸超過500億美金（折合約1.5兆元新台幣），代價為委國必須專門供應中國所需的部分石油。但由於油價崩盤，這些資金挹注並沒有辦法挽救委內瑞拉的經濟。

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