挺台呼聲持續高漲 外交部今年改委請美歐友邦爭取WHA邀請函

2019-01-23 22:57

〔即時新聞／綜合報導〕實質外交發威！隨著國際對我國的支持聲量日漸增加，美國眾議會也在近期通過支持台灣重返世界衛生組織（WHO）的議案，而歐盟也表態支持台灣出席世界衛生大會（WHA）；在國際友邦的支持下，我國決定延續從去年的保守作法，選擇放棄向世衛組織執委會提出觀察員案的申請，改以委請美國、歐洲諸國等友邦直接為我國爭取大會邀請函。

《上報》報導，外交部會選擇不提案，不只考量到執委會對世衛大會（WHA）議程並無決策權；據了解，去年有「主要國家」認為，WHO執委會是討論技術、專業議題的場合，並非討論政治議題的適當場合，因此相關國家無法積極支持台灣在執委會提案；而2年前也有歐盟國家在私下建議台灣，不要採取提案或辯論等形式透過公開爭取參與WHA，以免干擾議事程序而弄巧成拙，反而引起其他成員不滿。

「主要國家」當時建議，若台灣以爭取2018年5月的WHA邀請函為首要目標，前期應不主動提案，由友邦代為發言，而當時由於我國不願過早激怒中國，導致對岸強化反制，因此自去年起採取守勢，不提案並「靜候」友邦為我國爭取邀請函。

雖然我國最終仍未獲得大會邀請函，但美、日等友邦與史瓦帝尼、尼加拉瓜、海地等邦交國，以及目前已斷交的薩爾瓦多，反而都在WHO執委會上強力主張WHO應將台灣納入全球防疫體系；隨著歐盟也加大對我國的聲援，外交部決定繼續嘗試去年的對策，以爭取歐洲國家與美國的支持，並希望藉著2年來挺台力道越來越強的美國，能在今年有所斬獲。

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