什麼都信！全球信任度調查 中國86％民眾相信政府

2019-01-23 19:56

〔即時新聞／綜合報導〕美國愛德曼公關公司近期內發布「全球信任度」調查報告（Edelman Trust Barometer），發現中國民眾最相信政府，信任程度高達86%，其他5項指標的信任程度也都高居世界第一。

綜合外媒報導，愛德曼公關公司調查顯示全球26個國家民眾對各組織信賴程度，全球平均有47％民眾表態不信任政府，中國政府受中國人民信任程度最高，有86%，其次是阿拉伯聯合大公國，政府信任度82%；第3名為印尼，有75%民眾相信政府的政治辭令。

在媒體信任度方面，中國民眾信任程度也是全球最高，有76%民眾相信官方媒體發布的新聞內容；其次是印尼，有74%民眾相信大眾傳播媒體；第3名、第4名是印度與阿拉伯聯合大公國，分別有64%、60%民眾對於媒體給予肯定。

另外，對於國家經濟活動信任程度，中國民眾也抱持高度信任，共有80%民眾表示信任，其次是印尼79%、印度77%；中國在「信任非政府組織」、「信任歐盟」、「信任聯合國」等指標也都是全球第一。

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2019愛德曼信任調查報告

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