新疆數萬少數民族 被一車一車運送至外地當免費勞工

2019-01-23 11:10

〔即時新聞／綜合報導〕中國當局大舉打壓新疆少數民族，打著族群和諧的旗幟，意圖全盤抹殺少數民族的傳統、思想與信仰。有外媒爆料，新疆政府本月將數以萬計的少數民族強押至他省勞動，後者不僅被要求學習漢語，更被強逼加入中國共產黨，每月的薪水扣除伙食費所剩無幾，幾乎淪為免費勞工。

根據美國《自由亞洲電台》報導，新疆政府近日將再教育營內數萬名少數民族穆斯林，大舉運送至黑龍江、甘肅及江西等省份內與政府配合的公司，強逼這些少數民族成員進行體力勞動，同時僅給予極少的薪水，讓這些少數民族穆斯林形同廉價勞工。

其中一批遭押送至江西做工的哈薩克族人，不僅被逼學漢語，更被要求加入中國共產黨，公司高層還在開工前舉辦「官方政治教育」課程，被視為逼降、洗腦之舉。據悉，這些被押送至外地的少民勞工，每個月僅被給予約300元人民幣（新台幣1360元）的薪水，而這些微薄的薪水又會被從伙食費中扣除，讓他們幾乎淪為免費勞工。

報導指出，被送往他省的新疆少數民族穆斯林雖步出再教育營大門，卻未曾擺脫牢籠生活，知悉內情的人士表示，「他們24小時都被關在工廠這座大型監獄內，吃在工廠、睡在工廠，甚至連活動空間都在工廠裡，生活毫無自由可言」。

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