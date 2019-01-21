美東暴風雪一夜降到零下37度 今約2千航班停飛

2019-01-21 06:48

〔即時新聞／綜合報導〕美國東部在當地時間19日晚間遭受暴風雪侵襲，低溫破紀錄，部分地區一夜之間驟降至約攝氏零下37度，而包括紐約等區域降雪量達28公分，昨天逾5千航班取消，各大城市航空交通幾乎癱瘓，暴風雪繼續，預計今天仍將有約2千航班停飛。

綜合媒體報導，美國國家氣象局（National Weather Service）已對15州的部分及全境發布暴風雪警報，範圍涵蓋密蘇里州東南部到緬因州北端；偏偏碰到美國政府關門，以致所有氣象學者及工作人員都不支薪的出門工作，以能維持預測資訊的準確，同時協助民眾生活不要受到太大的困擾。

不止氣象方面人員無薪工作，各機場航管、安檢等相關人員，也一樣無薪工作，免得航班混亂之餘，再出安全問題，就更慘了。

而根據航班追蹤網站（FlightAware）的數據顯示，今天全美各地有將近2000個航班被取消，其中最慘的是波士頓洛根機場（Logan Airport）。

目前暴風雪還在持續中，已知紐約州阿迪朗達克（Adirondacks）部分山區積雪達20英寸（約50公分），麻薩諸塞州西部的波克夏爾（Berkshires）地區則高達10英寸（約25公分），佛蒙特州部分地區積雪也達一英尺（約30公分）。

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