德外長：無法接受中國武力威脅台灣

2019-01-19 20:32

〔中央社〕針對中國國家主席習近平日前發表對台談話，德國外交部長馬斯在國會答詢時表示，無法接受中國武力威脅台灣的作法，將向中方清楚表達立場。

馬斯（Heiko Maas）是近年針對台灣議題，清楚表達立場的最高層級德國官員。

德國國會友台小組主席、基督教民主黨（CDU）籍議員威爾許（Klaus-Peter Willsch）16日在國會針對習近平的對台談話提出質詢。

德國外長馬斯在答詢時表示，德國政府將秉持過去立場，向中方代表清楚表達「德國無法接受用武力威脅台灣的作法」。

馬斯還說，在歐盟各國外長定期出席的外交事務委員會，中國用了不可不謂狡猾的方式影響了個別成員國，至少一次成功阻止針對台灣的決議案，他因此期盼歐盟將來能採多數決，而非共識決，對台灣議題採取一致立場。

此外，針對習近平的對台談話，德國外交部次長羅思（Michael Roth）書面答覆議員質詢時表示，德國一向認為台灣問題只能用和平的方式解決，在雙方互相尊重的基礎上進行對話。

他強調，德國認為唯有在雙方都同意的情況下，兩岸的現狀才可以改變。

針對台灣國際參與的問題，羅思指出，只要參與的前提不是以國家為名義，德國將繼續支持台灣有意義參與國際組織、機制和活動。

他表示，德國曾在過去兩屆的世界衛生大會（WHA）上公開呼籲，讓所有能在全球健康議題做出貢獻者參與。

針對德國外交部長的發言，駐德代表謝志偉表示，這是歐洲官方少見反擊中國侵略性作為的發言，也是近年來針對台灣議題公開表達立場的最高層級德國官員。

謝志偉還說，身為歐盟的龍頭大國，德國是唯一在世界衛生大會公開發言聲援台灣立場的歐盟國家，對此他已向德國政府表達謝意。

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