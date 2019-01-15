小黃運將接連自焚亡 南韓共乘服務喊卡

Kakao Mobility去年宣布計畫推出共乘服務後，引發一連串的大規模抗議活動。（路透）

2019-01-15 20:53

〔即時新聞／綜合報導〕南韓通訊巨頭Kakao推出共乘服務引發計程車司機不滿，至今已有2名抗議運將自焚身亡，推出該app的子公司Kakao Mobility今（15）日宣布，決定停止共乘服務試營運，未來可能放棄該計畫。

綜合外媒報導，Kakao Mobility去年宣布計畫推出共乘服務後，引發一連串的大規模抗議活動，計程車司機紛紛抱怨這項服務會打擊他們生計，至今已有2名運將因此自焚身亡。

國會議員呼籲司機工會與共乘業者和政府官員舉行會談以達成共識。在第1位司機自焚身亡後，共乘服務的正式上路時間被推遲，但仍在進行服務試營運，工會正抵制談判。

Kakao Mobility今日發聲明表示，決定停止試驗以營造順暢對話環境，促進合作，「在沒有任何額外條件的情況下，我們將以開放心態加入對話，甚至考慮放棄推出共乘計畫」。

南韓計程車協會聯合會的Lee Yong-bok表示，如果真的想對談，Kakao Mobility應該早點停止試驗。他們要求交通部長辭職，認為當局和執政黨應該表態，讓司機團體相信其立場不會偏向Kakao Mobility。

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