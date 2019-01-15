遭中國判死加國公民擬提上訴 恐成兩國角力新施力點

2019-01-15 14:52

〔即時新聞／綜合報導〕中國法院14日開庭宣布，加國公民謝倫伯格（Robert Lloyd Schellenberg）走私毒品案改判為死刑定讞，被普遍視為對加國的政治報復。有外媒指出，遭判處死刑的謝倫伯格擬提上訴，此案或將成為兩國角力新的施力點。

《美國之音》報導稱，加拿大去年底逮捕中國電信設備巨擘「華為」財務長孟晚舟後，與北京關係降至冰點，中方不僅逮捕境內多名加國公民作為報復，14日更將加國公民謝倫伯格（Robert Lloyd Schellenberg）走私毒品改判為死刑定讞。對此，謝倫伯格在法庭作出裁決後擬提出上訴，全案仍有變數。

此前的報導指出，謝倫伯格販毒案去年於大連中級法院完成宣判，謝倫伯格遭判處15年監禁、沒收個人財產15萬元人民幣（約新台幣68萬元）及驅逐出境，然而，中方在去年12月29日召開的上訴庭審中，檢方認為一審法庭對謝倫伯格量刑過輕，故發回重審。

美國喬治華盛頓大學法律系教授克拉克分析，中方鮮少對這類案件進行重審，重審後加重判刑者更為罕見，認為這次重審判死純粹是政治操作，與其是否有罪、量刑是否過輕毫無關係。

外界普遍認為，中國重審判死與孟晚舟即將被引渡美國有關聯，質疑中方有政治操作與外交考量，此一論點即遭中國外交部否認，中官媒更刊專文嘲諷加國，指後者近期的舉動宛如中邪，「將法律政治化的正是加拿大而非中國」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/