別急！保存期限20年180人份起司通心粉上架 瞬間掃光

2019-01-14 20:30

〔即時新聞／綜合報導〕美國好市多（Costco）上周推出1款家庭號起司通心粉（mac-and-cheese），除了經濟實惠外，保存期限更長達20年，在美國掀起旋風，一上架就瞬間被掃光。好市多表示，通心粉的桶中有脫氧劑，可以長期保存，目前會盡快補貨。

綜合外媒報導，這款180人份的桶裝起司通心粉總重量約12公斤，售價為89.99美元（約台幣2700元），每人份只需要50美分（約台幣15元）。好市多指出，這款通心粉是180個別獨立的包裝，且在桶中有脫氧劑維持新鮮，存放在乾燥涼爽的空間可儲存20年。

美國網友將這款起司通心粉封為「大學生和生存遊戲玩家的最愛」，大推起司通心粉的美味及便利性。好市多在上周推出商品後，瞬間完售，連線上網站也買不到，並於上周五售罄。好市多回應，將盡快補充產品，讓其他民眾可以買到。

據報導，在亞馬遜網站也有同樣產品，售價為149.99美元（約台幣4500元），但數量同樣不多，很快就會賣光。

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