堅稱黑人智商先天比白人低 諾貝爾獎得主被剝奪頭銜

2019-01-14 11:31

〔即時新聞／綜合報導〕因為發現DNA的雙螺旋結構，而於1962獲得諾貝爾生理學或醫學獎的美國生物學家華生（James Watson），因堅稱黑人智商先天比白人低，遭冷泉港實驗室（CSHL）剝奪所有名譽頭銜。

綜合外媒報導，現年90歲的美國生物學家華生與同僚共同發現DNA的雙螺旋結構，而獲得1962年諾貝爾獎的殊榮，但卻因種族議題而備受爭議，他曾於2007年表示，他對非洲的前途感到悲觀，因為黑人先天智力不如白人，只不過「所有的實驗都不願正視這點」，此言論一出立刻引發爭議，位於紐約長島的冷泉港實驗室，立刻中止了他的職務，華升為此出面致歉。

不過近日華生在紀錄片中再次被問及他對種族和智力的看法是否有所改變時，華生坦承沒有任何改變，華生表示：「我希望我的想法能改變，但新的研究證實，後天培養比先生重要得多；在智商測試中，黑人和白人的平均智商水平是不同的，而造成區別的原因就是遺傳。」

影片曝光後，冷泉港實驗室發表聲明譴責華生言論，稱此說法完全沒有任何科學依據，絕不代表冷泉港的觀點，嚴詞批判「濫用科學之名，行偏見之實」，決定剝奪華生在冷泉港的名譽校長、名譽教授和名譽受託人在內的所有榮譽頭銜。

1968年起，華森擔任冷泉港實驗室主任，1994年成為冷泉港首任總裁，直到2007年因種族言論被停職退休；除了種族議題外，華生也曾批胖子「讓人看了很不舒服，不想雇用他們」、對於所有「相貌不佳的女性」、「愚笨的人」，應該以基因工程來治療等爭議言論。

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