口譯哥派駐美代表處 中國官媒集體崩潰嗆「居心何在」

2019-01-13 19:26

〔即時新聞／綜合報導〕駐美代表處新任政治組長趙怡翔上任消息傳開後，中國官媒立刻被踢批批實業坊鄉民發現集體崩潰，痛罵總統蔡英文是在培養「獨派外交官」，不少鄉民看了反而忍不住拍手叫好。

中國官媒《人民日報》、《環球時報》均引用《中評社》報導國民黨李正皓的言論，其中李正皓批評民進黨執政缺乏國防與外交領域人才，指稱過去陳水扁時代提拔過747名將官，如今「民進黨想要提拔一位具有『台獨』意識的外交官有多麼的困難」。

中國官媒引述李正皓發言，批評蔡英文是因為不確定2020年總統大選能否連任，才開始培養「獨派外交官」，此已成為民進黨的首要工作項目，令中國當局質疑「居心何在？」

鄉民們看見中國官媒跳腳，津津樂道指出「支那崩潰就代表做對了」、「阿共7pupu這樣就對了，支持」、「外交官獨立正常阿，神經病中共」、「拜託再鬧大一點，我超好奇美國會不會提高回應力度」、「剛上任就輸出傷害，爽」、「這種事過完年就沒人記得了」。

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