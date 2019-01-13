誇張！她乾眼症就醫 眼睛塗到勃起功能障礙藥膏

2019-01-13 13:08

〔即時新聞／綜合報導〕太扯了！英國一名女子因為乾眼症和反覆性角膜糜爛就醫後，原本要拿的應該是眼藥膏VitA-POS，結果藥劑師竟給她勃起功能障礙藥膏Vitaros，讓該名女子在眼睛上塗了原本是要用在男性生殖器的藥物。

據《CNN》報導，反覆性角膜糜爛有多種治療方式，例如軟膏加上人工淚液、抗生素、止痛藥或可保護角膜的特殊軟性隱形眼鏡，以及眼藥膏VitA-POS等等。

然而，專治勃起功能障礙的Vitaros，則會促進血液流向塗抹的部位，如果在眼睛上附近塗抹，將會使周遭血液循環加快、血管變大，因此女子在眼部使用了Vitaros之後，立刻感到不適和視力模糊，眼睛逐漸發紅和腫脹。

幸好，在經過類固醇、抗生素滴劑和潤滑膏的治療，女子眼睛的輕度化學傷害在幾天內癒合，但她原本的眼疾還是存在，因此又回到醫院接受後續治療。

《英國醫學期刊》上的論文指出，處方錯誤是英國常見的醫療疏失，具有相似名稱或包裝的藥物會增加這種醫療風險，雖然Vitaros和VitA-POS的包裝不太相同，但它們相似的名稱會讓首次使用該藥物的病患難以區分。

因此，英國醫療專家建議醫生在手寫處方之外，應該也要印出有大寫藥名的處方條，讓藥劑師和病患更容易分辨。

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