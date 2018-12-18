醫院「認錯人」火化住院精障兒 癌末母2年後才知

2018-12-18 12:19

〔即時新聞／綜合報導〕南韓一名姜姓婦人獨自撫養患有精神障礙的兒子，然而幾年前因自身罹患癌症，不得不讓兒子住院，交由精神科照顧。直到今年10月，「兒子」要轉院時，姜姓婦人收到新醫院的身分確認書，才發現這名病患根本不是自己的兒子，更扯的是，自己的兒子早在2年前就逝世了，連遺體都已被院方火化。

南韓《SBS》報導，姜姓婦人的兒子患有精神障礙，隨著年歲漸增，自殘等行為益發嚴重。2013年姜女因自身罹患癌症須住院住療，故將兒子交由醫院精神科照顧。兒子就醫期間，院方多次以看見母親會影響治療結果為由，多年來拒絕姜女與兒子會面。

報導表示，直到今年10月，「兒子」需要轉至他院，新的醫院將身分確認書傳給姜姓婦人，姜女才赫然發現這名病患根本不是自己的兒子，嚇得她趕緊聯絡原醫院，卻得到回覆「妳的兒子2年前就已經死了」，連遺體都已經火化，讓她無法接受。

報導引述，院方表示，3年前她兒子轉到這間醫院時，醫護人員在運送過程中，誤將他和另一名症狀雷同的李男搞混，且病床上未貼姓名牌，更沒有按照規定向家屬確認身分，才會發生這起烏龍事件。院方還說，事情已發生3年，難以確認當初的工作人員是誰，讓姜姓婦人氣得對醫院提告。

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