海洋生物快被吃光！美軍：數萬中國漁船加速物種滅絕

2019-01-11 00:29

〔即時新聞／綜合報導〕美軍刊物登出1篇題為「中國漁船的貪婪威脅拉美海洋——成千上萬的中國船隻正在剝削海洋，加速了地球海洋生物的滅絕」的文章，在近期內受到外媒矚目，內容指出南美洲各國都痛恨中國漁船非法捕撈海洋資源。

美國南方司令部（USSOUTHCOM）刊物《Dialogo》指出，中國對漁獲的貪得無厭，看準拉丁美洲各國不便保護與經濟海域與公海之間的模糊地帶，派漁船大肆捕撈，阿根廷、秘魯、哥倫比亞、厄瓜多、烏拉圭、智利和墨西哥都深受其害。

美軍表明，魚貨在中國頗有市場，中國也擁有全球最大的公海捕魚船隊，至少有2900艘漁船。烏拉圭鯨類保護組織表示，中國漁船專注於兩類漁獲「為數眾多的」或「異國才有的」，只要能在中國賣得高價，管牠是否處於瀕危狀態，全部都用拖網打撈、或用捕釣方式抓上船。

美軍提到，中國漁船同時也愛割鯊魚鰭，鯊魚的屍體隨後在海上被處理掉，中國對魚鰭的需求量很大，以烹煮魚翅湯，這是1種經常在婚禮和慶祝活動中使用的傳統菜餚，厄瓜多是拉丁美洲國家中受害最大的國家，在2017年8月，1艘中國船隻「福遠漁冷999號」被當地海警發現割了大約300公噸的鯊魚鰭，研判受害鯊魚高達6600條。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/