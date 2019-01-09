依賴中國市場如同「嗑藥」 德媒：德國現在開始自食惡果

2019-01-09 22:42

〔即時新聞／綜合報導〕過去隨著中國市場快速發展，世界許多大廠乘勢依附這股趨勢而獲得龐大營收，但隨著中國受到中美貿易戰與中國經濟長不穩的影響下，導致這些過去依靠中國市場而蓬勃發展的廠商紛紛感到「切身之痛」；德媒評論指出，「中國自從成了德國經濟的興奮劑後，多年嗑藥的結果已經回不去了，現在完全戒不掉，而自食惡果的時刻也來了」。

《德國之聲》引述德媒《商報》的社評表示，多年來中國市場一直是世界經濟的推動引擎，從來沒有一個國家可以像中國一樣為世界經濟的增長做出如此大的貢獻；過去美國、德國與其他許多國家的企業，希望中國經濟能夠盲目地膨脹下去，然而快速成長的日子已經過去，隨著中國經濟景氣降溫與美中貿易戰影響，許多公司已經感到「切身之痛」。

社評指出，中美貿易戰、中國工業的利潤與房地產市場都顯示，這個世界第二大的經濟體正面臨景氣降溫影響，而首當其衝的是德國的汽車業，中國經濟的走弱將導致德國汽車業走入寒冬；社評指出，像是德國著名的汽車大廠「福斯汽車」，福斯生產的汽車有超過一半是賣到中國市場，「他們已經將自己的命運牢牢的跟中國綁在一起」，如今中國的汽車市場出現20年來首次的銷售下滑，福斯也不可避免的感受到壓力。

社評強調，「中國市場已經成了德國經濟的興奮劑」，多年來德國嗑藥的劑量一直在增加，現在已經完全戒不掉，也是品嘗惡果的時候了；德國企業太依賴中國市場，這是個錯誤，必須糾正，「少一點中國，多一點安全」

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