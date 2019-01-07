故意海漂非洲豬瘟到金門？中國福建省說話了！

2019-01-07 23:29

〔即時新聞／綜合報導〕金門海灘在2018年12月31日有中國死豬漂上岸，各界將矛頭指向中國福建省，對方在今（7）日做出回應，指出不是故意讓死豬漂流到金門，且已針對各種垃圾進行管控措施。

《中央社》報導，福建省海洋與漁業局表示，目前每年都有規劃500萬人民幣（約台幣2247萬元）獎勵金，讓各地級城市整頓海洋垃圾，否則就會開罰，各級政府也都有「海上專業打撈隊」負責維護工作，官方也預測垃圾在海上的流向且加以攔截，並將各鄉鎮加速「責任制」的「垃圾不下海」政策。

不願具名的福建省環保單位提到，無法認定是什麼原因讓死豬海漂到金門，這起個案有可能是從陸地上、或是從海岸邊，順著河流、潮水或是被大雨帶往海洋，最後抵達金門，但該單位強調，可以確定的是中國方面並沒有刻意把垃圾漂去金門。

臉書社團「靠北金門」網友們對於中國說法持保留態度，他們留言指出「先想想如何建立兩岸互助機制再談個案吧」、「OK，我相信出國旅遊居然會在行李箱放5公斤豬肉也不是故意的」、「素質差是被公認的」、「無意也罷，如果是故意再解釋，只不過是讓人笑話而已」。

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