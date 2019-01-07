小英護台灣！英媒：台灣是個2300萬人的民主國家

2019-01-07 20:15

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文本月5日與國際媒體茶敘時，向外國媒體表明民主台灣與獨裁中國的區別，國際社會必須共同力挺台灣立場；英媒對此在報導中寫道：「台灣是一個擁有2300萬人的自治民主國家」。

英國《每日電訊報》指出，台灣是一個擁有2300萬民主的自治民主國家，是美國在印太平地區的重要盟友，中國聲稱擁有台灣，因此台灣也被認為是北京最敏感的議題。台灣領海包括爭議性的南海水域，這是中美雙方在未來可能發生潛在衝突的重要導火線之一。

報導指出，蔡總統除了歡迎英國在南海建立軍事基地、保護自由航行之外，也希望國際社會能夠認真對待台灣，並給予幫助與支持台灣立場，她認為，若全球不協助1個受到威些的民主國家，讓中國繼續壯大聲勢，「我們可能不得不問下一個可能是哪個國家（受害）？」

報導提到，台灣具有自己的政府、貨幣、軍事能力與外交政策，但卻沒有得到包括英國在內的大多數國家給予正式承認，但歐美各國均認為台灣「是一個動盪地區的民主盟友」。

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