英國可能在南海設軍事基地？ 蔡英文：非常歡迎

2019-01-06 19:50

〔即時新聞／綜合報導〕英國先前傳出在脫離歐盟後，將在亞洲南海區域建立軍事基地。對此，外國媒體詢問總統蔡英文是否支持，蔡英文回應「非常歡迎」，並呼籲國際支持台灣防禦北京。

根據英國《每日電訊報》，總統蔡英文在接受外國媒體聯合採訪時，其中《每日電訊報》詢問蔡英文，是否會支持英國脫歐後，在中國南海設置軍事基地，蔡英文表示台灣相當歡迎任何維護南海和平，維護通行自由的行動。

蔡英文補充說：「如果它（他國的軍事行動）有助於實現這些終極目標（南海的和平），那麼我們對此抱持開放態度，也希望所有國家能就這些問題在南中國海全面合作，並尊重彼此的立場。」

英國近年多次與中國在南海過招，去年8月31日曾派戰艦至南海西沙群島，與中國巡防艦和直升機對峙，遭北京斥為挑釁行為。

英國國防大臣威廉森日前表示，為了使英國成為「真正的全球參與者」，將在脫歐後於「遠東」設立新的軍事基地，而根據英國國防消息人士指出，由於汶萊曾受英國保護，新加坡曾為英國殖民地，其地理位置就在南海，目前仍有少數英國駐軍，最可能雀屏中選。

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