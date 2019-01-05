中客不去日本將拖垮經濟？日媒：影響不大

2019-01-05 16:20

〔編譯孫宇青／綜合報導〕拜中國經濟蓬勃發展所賜，中國觀光客消費不手軟，在促進外國經濟之際，也成為中方一項「籌碼」。例如，中客遊日本就被指為「賣國」行為，更是間接使日本政府「有錢買武器」。然而，《日本經濟新聞》近日引述分析指出，訪日中客對日本經濟的貢獻，並非中國人以為的龐大。

報導指出，2017年中客在日本的人均消費達23萬日圓（約6萬6千台幣），總額為1.7兆日圓（約4900億台幣），佔日本國內生產總值（GDP）0.31％。

日本政府從旅遊業獲得的稅收，一年約為2.1兆日圓（約6千億台幣），中客消費額佔約7％、約1500億日圓（約429億台幣），相當於日本全年稅收總額的0.26％，政府全年收入總額的0.15％。

換句話說，即使中國抵制日本，全面禁止國民赴日旅遊，日本GDP的下滑程度也不如中方設想的嚴重。日本一年的國防預算約5兆日圓（約1.4兆台幣），就算將中客支付的稅款全數投入，也僅佔國防預算的3％左右。

再者，日本2017年對中出口總額約14.9兆日圓（約4.26兆台幣），佔日本GDP整體的2.7％。相較之下，南韓對中出口佔GDP的比率為9.2％，智利為6.8％，澳洲為5.5％，都比日本高出許多。再加上日本內需市場比率較大，中國進口日本產品的影響力，也不像中國人想像中龐大。

不過，一旦中國訪日遊客超過3千萬人，消費額達日本GDP近2％，中客動向將左右日本經濟；若日對中出口額佔GDP達10％，少了中國市場加持，日本經濟甚至將無法正常運轉。

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