「承認台灣是個國家！」 美議員投書挺台內幕曝光

〔即時新聞/綜合報導〕美國共和黨眾議院外交委員會亞太小組主席游賀(Ted Yoho)2018年12月11日在《台北時報》投書「台灣是一個國家,是時候接受並認清這一事實」,他公開挺台的背景,奠基於當選議員前結交的3名台灣友人。

根據《上報》報導,出身美國佛羅里達州的游賀,投身政治之前從事獸醫工作,當時因緣際會結交3位來自台灣的朋友,當中2位是台灣人公共事務會(FAPA)在南佛羅里達的分會長楊美娥、北佛羅里達的前分會長林倉城,另一位則是在佛州大學擔任小兒科名譽教授的黃碩文。

游賀從這3人得知、熟稔台灣的歷史背景,相當不捨台灣在國際社會中的遭遇,也是因為他積極認真的態度,他所經手、關心的案件,在眾議院中成功率極高,他在台灣還沒進行九合一大選時,就派助理到台灣考察,等助理回國後向他匯報成果,他深思熟慮後,提筆寫下「承認台灣是個國家」(Recognize Taiwan as the country it truly is)的社論。

台灣人公共事務會郭正光指出,游賀的投書刊登時間為台灣九合一大選結束後,這場選舉被外界視為台灣內部的「親中派」大勝,但游賀依舊秉持自己所知的台灣觀點,寫下該篇社論替台發聲,「這份情怎能不叫人謹記在心?」

「台灣是一個國家!」游賀:是時候承認這個事實了

游賀去年12月11日在《台北時報》提到,美中談判時不應再接受中方的條件,他強調,「現在是美國、中國和世界其他國家應公平對待台灣的時候了。」台灣以一個主權國家的形式存在,透過人民賦權、民主制度、對個人自由和人權的管理獲得這樣的狀態,且事實是不言可喻的,中共的獨裁政府從未統治過台灣。

他也提到,過去在共和、民主兩黨高度共識之下,美國國會以壓倒性多數投票通過了「台灣關係法」,保護台灣不受侵略,並保護台灣事實上的主權,建立一個非官方的近40年盟友關係,2019年是「台灣關係法」40週年,美國在這個時間點,應該更新對台政策,使其符合當前現實情況,這將會是台、美新關係一個很好的開始,台灣是一個國家,是時候接受並承認此一現實。

