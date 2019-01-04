「承認台灣是個國家！」 美議員投書挺台內幕曝光

2019-01-04 00:32

〔即時新聞／綜合報導〕美國共和黨眾議院外交委員會亞太小組主席游賀（Ted Yoho）2018年12月11日在《台北時報》投書「台灣是一個國家，是時候接受並認清這一事實」，他公開挺台的背景，奠基於當選議員前結交的3名台灣友人。

根據《上報》報導，出身美國佛羅里達州的游賀，投身政治之前從事獸醫工作，當時因緣際會結交3位來自台灣的朋友，當中2位是台灣人公共事務會（FAPA）在南佛羅里達的分會長楊美娥、北佛羅里達的前分會長林倉城，另一位則是在佛州大學擔任小兒科名譽教授的黃碩文。

游賀從這3人得知、熟稔台灣的歷史背景，相當不捨台灣在國際社會中的遭遇，也是因為他積極認真的態度，他所經手、關心的案件，在眾議院中成功率極高，他在台灣還沒進行九合一大選時，就派助理到台灣考察，等助理回國後向他匯報成果，他深思熟慮後，提筆寫下「承認台灣是個國家」（Recognize Taiwan as the country it truly is）的社論。

台灣人公共事務會郭正光指出，游賀的投書刊登時間為台灣九合一大選結束後，這場選舉被外界視為台灣內部的「親中派」大勝，但游賀依舊秉持自己所知的台灣觀點，寫下該篇社論替台發聲，「這份情怎能不叫人謹記在心？」

「台灣是一個國家！」游賀：是時候承認這個事實了

游賀去年12月11日在《台北時報》提到，美中談判時不應再接受中方的條件，他強調，「現在是美國、中國和世界其他國家應公平對待台灣的時候了。」台灣以一個主權國家的形式存在，透過人民賦權、民主制度、對個人自由和人權的管理獲得這樣的狀態，且事實是不言可喻的，中共的獨裁政府從未統治過台灣。

他也提到，過去在共和、民主兩黨高度共識之下，美國國會以壓倒性多數投票通過了「台灣關係法」，保護台灣不受侵略，並保護台灣事實上的主權，建立一個非官方的近40年盟友關係，2019年是「台灣關係法」40週年，美國在這個時間點，應該更新對台政策，使其符合當前現實情況，這將會是台、美新關係一個很好的開始，台灣是一個國家，是時候接受並承認此一現實。

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Recognize Taiwan as the country it truly is原文

自由廣場》台灣值得被公平對待



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