很怕新疆被解放...中國急求美國勿從阿富汗撤軍

2019-01-02 09:12

〔即時新聞／綜合報導〕美國計畫全面撤離駐阿富汗美軍，引起周邊國家緊張，中國駐巴基斯坦大使館公參趙立堅急呼籲，美國在阿富汗已17年，應該以漸進和負責的方式離開，並擔心這會讓當地恐怖分子「東突解放組織」搶走新疆。

趙立堅接受《美國之音》採訪強調，激進組織「神學士」（Taliban）與阿富汗政府的戰爭已持續近40年，雙方有必要進行談判，若美國撤軍，將會減低反叛份子停戰和達成談判共識的動力。

趙呼籲，「他們（美國）已經在阿富汗17年了。如果他們要離開這個國家，他們應該嘗試以一種漸進和負責的方式離開。」

他還表示，中國北京當局很擔心，動盪的阿富汗局勢會鼓勵當地恐怖分子「東突解放組織」在新疆地區煽動暴力。他強調，「東突解放組織」想建立獨立國家，把新疆從中國分裂出去，「這是中國完全不能接受的」。東突組織則稱，他們是在為新疆維吾爾族穆斯林社區的權利而戰。

報導提到，趙立堅完全駁斥有關中國以打擊恐怖主義為名，壓制宗教自由和維吾爾穆斯林權利的報導，他稱報導是「毫無根據的西方宣傳」，並呼籲大家親自到新疆去看，維吾爾族穆斯林的權利得到了充分保護。

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