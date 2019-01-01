雲南強拆3間清真寺 民眾遭百名武警暴力取締

2019-01-01 16:49

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國政府對宗教信仰嚴加管控，教堂或廟宇遭查封，或宗教活動遭取締時有所聞。「自由亞洲電台」昨天報導，雲南省巍山縣的3間「非法」清真寺，日前遭當局強行拆除，大批武警動用暴力取締示威信徒，導致多名老弱婦孺受傷，以及多人被帶走偵辦。

據報導，在大理白族自治州巍山彝族回族自治縣，回輝登、三家村、馬米廠等地的3間清真寺，皆脫離官方伊斯蘭教管控系統，但一直迴避政治議題，不料在去年12月29日，當局派出100多名特警及武警到場，以清真寺屬違章建築、信徒從事非法宗教活動為由，強行封鎖並準備拆除。

當地民眾為捍衛地方信仰中心，與警方發生肢體衝突，但因寡不敵眾，許多人在拉扯、推撞中受傷，更有拍攝實況的民眾，被5、6名男子按倒在地毆打，最後約數十人被逮捕或打傷，至昨日仍有6人未被獲釋。巍山縣政府隨後指出，3間清真寺是由「非法宗教」人士主持的「非法活動場所」。

報導指出，這3間從官方伊斯蘭協會獨立出來的清真寺已有10年歷史，且從來不涉政治、也未與政府對抗，甚至在寺內升國旗及張貼「愛國愛黨」標語，依然難阻被強關的命運。更有民眾透露，3間清真寺不斷向當局申報註冊，卻一直遭拒，推測當局早就預謀進行取締。

近1個月來，除了新疆地區外，甘肅、寧夏、雲南等地均傳出清真寺或穆斯林學校遭強拆。外界認為，只要在官方管控系統外的宗教場所，無論是否挑戰當局，都可能成為「亡黨王國的威脅」，因而淪為打壓目標。各地政府正在仿效新疆的做法，對宗教場所和相關學校進行「清洗」，新疆打壓模式正蔓延至中國各地。

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