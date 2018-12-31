印度富商10年來認3000個乾女兒 背後原因超感人

2018-12-31 19:59

〔即時新聞／綜合報導〕根據印度傳統，新娘出嫁時需準備豐厚嫁妝給夫婿，而且婚宴大部分支出也是由女方承擔。印度一名富豪為了讓那些無父無母的女性也能結婚，每年都會認領數百名無法成婚的女孩當乾女兒，並幫她們辦婚禮，至今已經有超過3000名乾女兒。

綜合報導指出，48歲的印度富翁沙法尼（Mahesh Savani）是一位鑽石商，他過去曾看到遠房親戚意外過世，造成留下的兩位女兒難以結婚。這讓他意識到，印度有很多女性因為貧窮、父母雙亡而無法結婚，沙法尼因此盡可能認養那些沒有父母、無法成婚的女孩，讓這些女孩都有名義上的爸爸，而且他也會幫忙女孩們出嫁妝、婚禮的費用。

沙法尼從2008年至今，已認養3172名乾女兒，他會在每年年尾舉辦乾女兒集體婚宴，現場還有流水席與歌舞表演，現在已成為當地的盛事。他除了會給每位乾女兒約50到100萬元台幣的嫁妝，還會贈送新人全套家具，並幫乾女兒投保人身保險，以防未來被夫家欺負。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/