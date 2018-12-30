網戀騙很大！ 網路正妹不僅「照騙」還「有根」

2018-12-30 14:21

〔即時新聞／綜合報導〕看完這些「網路正妹」的真面目，你還敢網戀嗎？中國警方最近破獲多起網戀詐騙事件，並公布這些嫌犯的網路照片和真人照片，對比之下，不僅有許多「恐龍妹」，大多數美女還是男人假扮。

綜合中媒報導，24歲的貴州人小張，目前於臨海市杜橋鎮一間公司打工，5月時透過「老鄉微信群」，認識正妹好友，並迅速發展成情侶關係。但7月「女友」要求見面時，不僅要小張付車錢，還稱肚子餓需要「飯錢」，之後又表示肚子痛要去醫院，讓小張幫忙出掛號費。

報導表示，小張逐漸察覺不對勁，並發現傳來的火車票圖片上有修圖痕跡，因此回撥電話，沒想到卻是男人接聽，之後甚至被對方封鎖。除了錯付真心外，「癡情男」小張總計被騙1200人民幣（新台幣約5300元）。

報導提及，浙江臨海警方近日在河北滄州地區，與當地警方聯手查獲49個詐騙集團藏匿地點，並逮捕了279名犯罪嫌疑人，其中女性僅占22%共62人，其餘都是男性。目前已找到161名受害者，但估計有500人受害，詐騙金額高達約600萬人民幣（新台幣約2700萬元）。

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