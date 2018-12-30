在中國隨時會「被消失」！ 外媒盤點2018失蹤人口

2018-12-30 13:26

〔即時新聞／綜合報導〕在中國，反對政府的民眾突然消失並不罕見，但自從習近平2013年上台以來，「被失蹤」的人口範圍越來越廣，不僅是異議份子，還有高官、馬克思主義者、外國人和電影明星，都會被警察帶到秘密地點進而「人間蒸發」，外界要到一段時間過後才能得知他們的下落。

《美聯社》盤點了2018年中國「被消失」的矚目案件，包括最近的前加拿大外交官康明凱（Michael Kovrig）及商人史佩弗（Michael Spavor）、公民麥克弗（Sarah McIver）等等，都在中國被帶走。

外界揣測此事和加拿大逮捕華為財務長孟晚舟有關，中國對此不願說明。然而，從過去的類似案例看來，中國此舉應是報復行為，因為在2014年加拿大逮捕了涉嫌在美從事工業間諜活動的中國男子蘇斌，中國隨即拘捕加拿大高凱文夫婦（Kevin & Julia Garratt）。

今年另一個知名案例就是范冰冰消失案，她是數十部電影和電視劇的女主角，也是世界上收入最高的女名人之一，但她今年大約有4個月的時間突然不見了，擁有6300萬粉絲的微博帳號更是靜悄悄。

范冰冰最後帶著道歉聲明重新露面，她真誠地向社會道歉、向愛護她和關心她的人們道歉、向為人民和國家服務的稅務局道歉。范冰冰承認逃稅，並被中國當局責令補稅並繳交罰款，總額達到9億人民幣（約新台幣40億元）。

此外，國際刑警組織主席、中國公安部副部長孟宏偉也在今年突然失蹤，中國政府後來聲稱，孟宏偉因收受賄賂和其他罪行而被調查。他的妻子不相信這些指控，因為孟宏偉傳給她的最後訊息是刀子的符號，顯見孟宏偉遭遇脅迫。

中國知名攝影師盧廣，曾在中國中部地區拍攝了愛滋病患者的日常生活，這些貧苦的民眾靠著賣血維生，但卻被針頭感染愛滋病毒。盧廣同時也拍攝了環境惡化、工業污染等問題，結果他11月在新疆消失，過了1個多月後，當局才告知家屬他已被逮捕。

最令人驚訝地是，過去被中國拘捕的活動人士，主要都是因為呼籲民主自由並結束一黨統治而入獄，但中國政府今年鎖定了一個新目標，那就是信仰馬克斯主義的學生。不僅北京大學馬克思主義學會會長邱占萱被捕，將馬克思與毛澤東當成精神導師的北大學生岳昕，也在參與勞工運動時「被失蹤」，已有4個月下落不明。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/