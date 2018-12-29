英紀念郵票出包 美軍登陸諾曼第糗變登陸印尼...

2018-12-29 07:50

〔即時新聞／綜合報導〕明年是二次世界大戰戰盟軍「反攻歐洲大陸」的諾曼第登陸日（D-Day）75週年紀念，英國皇家郵政（Royal Mail）原本想發行郵票紀念諾曼第登陸，不過郵票上的圖片卻用成美軍登陸荷屬新幾內亞（現今印尼東部）的照片，引起許多歷史學家批評。

綜合外媒報導，這枚紀念郵票的預覽圖於週四（27日）在推特首度曝光，圖片說明寫著「登陸日，盟軍士兵及醫護兵涉水上岸」，不過郵票中選用的照片，其實是美軍在1944年5月17登陸荷屬新幾內亞薩米鎮時，眾士兵扛著擔架上岸的情景，此處距離法國諾曼第海灘約1萬3679公里遠。

這張錯誤郵票也引起不少網友痛批皇家郵政毫不尊重登陸作戰的犧牲者及退伍軍人，軍事歷史學家桑德斯（Andy Saunders）指出這張郵票上是「錯誤的地點、錯誤的日期、錯誤的軍艦、錯誤的部隊」，對於退伍軍人來說是嚴重侮辱。

皇家郵政發言人目前也對此事件致歉，並強調「真誠地為此錯誤及其造成的傷害感到遺憾，特別是退伍軍人及那些失去至親的家屬」，而這個錯誤版本未來將不會發行，更新後的版本會於2019年6月發行。

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