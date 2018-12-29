美國社工省錢王 死後捐3億造福弱勢兒童

2018-12-29 01:04

〔中央社〕連對好友都吝嗇得坦蕩的西雅圖前社工奈曼（Alan Naiman）死後留下高達1100萬美元（約新台幣3億3600萬元）遺產，其中大部分都捐給扶助貧窮與身心障礙兒童的慈善組織。

奈曼今年1月死於癌症，享壽63歲。隨著過世ㄧ週年的日子接近，當初吃驚於他鉅額捐款的友人和數個慈善機構，決定公開讚揚他。

奈曼生前極度節儉。他會拿萬用膠帶修補鞋子、在接近打烊時間到雜貨店熟食部撿便宜，就連請最好的朋友吃飯也是到速食連鎖店。

他在雜貨店採買衣服；當他得知自己終於有資格享用店內年長者折扣時，十分興奮。他愛車，但滿足於開破車，而且看來很享受一個人開車旅行的孤獨和節約。

奈曼本來從事金融業，但在生前最後20年服務於華盛頓州社會健康服務部門，接聽下班時間來電。他的年薪6萬7234美元，但積極兼差，有時兼高達3份工作。

除了熱中存錢，奈曼也擅於投資。除了靠自己累積數百萬美元，他還繼承了父母留下的數百萬美元遺產。

奈曼未曾結婚，也沒有孩子，但他很愛孩子。根據友人的說法，在了解社會中最弱勢孩童往往遭遇何種不公不義對待後，奈曼決定努力賺錢、省錢，以幫助他們。

友人認為，奈曼對他哥哥的愛也深深影響了他。他有位苦於發展障礙的哥哥。但奈曼不常對朋友談私事。

許多受惠於奈曼捐款的機構表示，他們並不認識這位神秘善心人，雖然他們可能有過接觸。

奈曼的其中一個捐款對象是華盛頓州私立兒童過渡照護中心（Pediatric Interim Care Center）。這個機構的照護對象是有毒品濫用問題母親所產下的嬰兒。來自奈曼的250萬美元是照護中心目前收過的最高金額捐款。

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