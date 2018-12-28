外媒搞烏龍！中國流亡作家馬建被誤認成貪官馬建

2018-12-28 20:08

〔編譯張沛元／綜合報導〕中國國家安全部前副部長馬建日前因涉貪遭中國法院判處無期徒刑，未料部分外國媒體報導此事時，竟誤用中國流亡作家馬建的照片，令慘遭同名之累的作家馬建哭笑不得，並爆料他當初要返中奔喪時，還是靠貪官馬建簽字才得以成行。

包括菲律賓INQUIRER.net、印度經濟時報與印度DT Next，都在報導貪官馬建遭判處重刑時，誤用了作家馬建的照片。作家馬建發推文感嘆與專門監控他的中國國安部頭子同名「很可笑」，6年前喪母打算返中奔喪時，還是靠包括馬建在內的3名副部長簽字才獲得特別許可得以成行，「現在想想有點卡夫卡，馬建簽了馬建」；如今貪官馬建被習近平判了無期，馬建虧說「但願我不會和他被關進一個籠子吧」。

作家馬建還另以英文發推文稱此事是個奇怪的中國夢，自問究竟是一個幻想自己是貪腐情報頭子的作品遭查禁的作家，還是一個幻想自己是查禁作家的貪腐情報頭子？馬建說，媒體把他與貪官馬建搞錯，讓他的小孩困惑，以為老爸並不是《中國夢》作者，而是個因收賄而被判處重刑的前情報頭子。《中國夢》是作家馬建的最新作品，內容諷刺中國官場。

作家馬建曾被譽為下一個高行健（2000年諾貝爾文學獎得主），作品曾震撼中國，他的第一部小說、描述1名年輕中國記者造訪西藏的《亮出你的舌苔或空空蕩蕩》雖獲推崇，但卻遭中國當局以「精神污染」為由查禁。

  • 中國流亡作家馬建發推文感嘆自己受同名之累被部分媒體當成日前遭判處重刑的中國貪官馬建。（圖擷取自馬建推特）

    中國流亡作家馬建發推文感嘆自己受同名之累被部分媒體當成日前遭判處重刑的中國貪官馬建。（圖擷取自馬建推特）

  • 這位才是正港的貪官馬建。圖為貪官馬建27日出庭聽判的電視畫面。（美聯社）

    這位才是正港的貪官馬建。圖為貪官馬建27日出庭聽判的電視畫面。（美聯社）

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