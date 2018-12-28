外媒搞烏龍！中國流亡作家馬建被誤認成貪官馬建

2018-12-28 20:08

〔編譯張沛元／綜合報導〕中國國家安全部前副部長馬建日前因涉貪遭中國法院判處無期徒刑，未料部分外國媒體報導此事時，竟誤用中國流亡作家馬建的照片，令慘遭同名之累的作家馬建哭笑不得，並爆料他當初要返中奔喪時，還是靠貪官馬建簽字才得以成行。

包括菲律賓INQUIRER.net、印度經濟時報與印度DT Next，都在報導貪官馬建遭判處重刑時，誤用了作家馬建的照片。作家馬建發推文感嘆與專門監控他的中國國安部頭子同名「很可笑」，6年前喪母打算返中奔喪時，還是靠包括馬建在內的3名副部長簽字才獲得特別許可得以成行，「現在想想有點卡夫卡，馬建簽了馬建」；如今貪官馬建被習近平判了無期，馬建虧說「但願我不會和他被關進一個籠子吧」。

作家馬建還另以英文發推文稱此事是個奇怪的中國夢，自問究竟是一個幻想自己是貪腐情報頭子的作品遭查禁的作家，還是一個幻想自己是查禁作家的貪腐情報頭子？馬建說，媒體把他與貪官馬建搞錯，讓他的小孩困惑，以為老爸並不是《中國夢》作者，而是個因收賄而被判處重刑的前情報頭子。《中國夢》是作家馬建的最新作品，內容諷刺中國官場。

作家馬建曾被譽為下一個高行健（2000年諾貝爾文學獎得主），作品曾震撼中國，他的第一部小說、描述1名年輕中國記者造訪西藏的《亮出你的舌苔或空空蕩蕩》雖獲推崇，但卻遭中國當局以「精神污染」為由查禁。

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