別想靠中國快速發大財！ 他指出：賺的錢「都是假的」

2018-12-27 21:46

〔即時新聞／綜合報導〕隨著中美貿易戰情勢升溫，中國加強外匯管制，越來越多在中國的台商反映錢匯不出來。對此，專欄作家粘迪舜指出，國人應拋去快速省事賺錢的觀念，想賺錢不能靠中國，因為在中國賺到的錢「都是假的」！

粘迪舜日前在臉書PO文寫出自己的經驗，表示2000年後，台灣成立電鍍產業專區，當時產業技術需要升級，同時也要汰換老舊產線，結果受到中國影響，台商大舉西進，希望把老舊產線搬到中國，「有快速容易的錢能賺，誰願意傻呼呼地去產業升級」？

粘迪舜指出，多年前，拜訪了一位堅持升級產業技術、要留在台灣的老闆，當時對方告訴他，曾受中國官員招待、招商考察數次，官員帶他們到農村，指著一大片田地表示「就在這裡設廠」，拍胸脯保證，只要台商肯來設廠，肯定有辦法掃掉他們（指農民），至於人手不必擔心，這些人有工可做、有碗飯吃就不嫌了！

官員更聲稱，萬一員工工作出意外，完全不用負責，塞點錢給他們就能幫忙搞定，還會叫家屬來罵一頓，威脅弄壞設備要賠錢，扣了工資叫家人抬回家埋了就好；電鍍產生重金屬毒水也沒問題，廢水不需要合格廠商處理，往水溝裡灌，水一沖就看不見了。一番話讓老闆聽得瞠目結舌，決定不去中國設廠。

多年過後，當初留在台灣的老闆們靠著產業轉型與升級，不少人開拓了歐美客戶，身家逐漸豐厚，反觀當初搬去中國的老闆，大多花天酒地失去了健康，或遭官員長期敲詐勒索，空手而返，失去財富甚至家庭關係。

粘迪舜表示，不少老闆當初告訴他，「在中國賺的錢是假的」，在中國賺的錢根本拿不出來，因為「共產黨不讓你拿出來」，辛苦賺的錢，說穿了就只能在中國裡面消費，錢賺得到，卻匯不出來給老婆孩子，設廠只是被利用，哪天沒利用價值了就把你踢一邊或抓進去。

粘迪舜最後感嘆，回想這些老闆們的建言，又看到近日上任的市長，「貨出去、人進來、高雄發大財」快速賺錢的概念被選民買單，就知道台灣受這種觀念影響極深，粘迪舜希望台灣人拋去這種觀念，保持危機意識，持續思考理解國際局勢，因為「面對金融風暴，台灣這艘船真的不能翻，也不會被老共打翻」。

原文請見

粘迪舜臉書全文

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