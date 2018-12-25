承認輸了？ 中國社科院：美中貿易戰對中國影響更大

2018-12-25 23:28

〔即時新聞／綜合報導〕中國最高學術研究機構「中國社會科學院」昨（24）日發布研究報告，表示美中貿易戰對中國的經濟帶來長久的負面影響。

綜合媒體報導，中國社科院昨日發布「經濟藍皮書：二○一九年中國經濟形勢分析與預測」，明年中國經濟、就業、物價會維持基本穩定，不過GDP將會下滑，預估至6.4%左右，影響最多的原因，就是美中貿易戰。

中國社科院數量經濟與技術經濟研究所經濟模型室主任婁峰表示，美中貿易戰對兩方都有負面影響，然而，美國的負面影響會迅速趨於零，中國卻是中長期的，甚至是持久的影響，他提到，同樣兩邊對對方的600億產品加徵25%關稅，中國就業人數會減少860萬人，美國卻只有125萬人。

中國社會科學院經濟學部委員、國家金融與發展實驗室理事長李揚表示，美中貿易導致許多問題已棘手地來到中國前方，包括WTO、貿易自由化、投資便利化、自由貿易區。但李揚也提到，金融危機已十多年，許多完善的政策都不起作用，中國已面臨極大的挑戰。

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