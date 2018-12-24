美國逃票哥逃票成癮 上車廂躲查票直接被橋墩梟首慘死

2018-12-24 23:54

〔即時新聞／綜合報導〕美國有位逃票成癮的狂人，過去經常在搭火車的途中以跳火車，或是爬上車廂以規避查票；雖然他玩命的行為多次被依「擅闖火車」等罪名遭逮捕，但他卻沒有因此改變「逃票」的習慣，不過近期一次他疑似爬上車廂試圖逃票時，在車頂上被經過的橋墩狠狠梟首，死狀悽慘。

綜合外媒報導，有輛從北卡羅萊納州的夏洛特（Charlotte）駛往紐約的火車，在10月30日停靠在一處中繼火車站後，赫然發現部分車廂染上大量鮮血，而警方在循線調查後，在鐵道旁邊找到一個無頭屍首，但是遭梟首的頭顱卻不見了；而事發火車也隨即暫停行駛，以便清洗車廂和配合警方調查，最後在46分鐘後才恢復通車。

警方調查後，發現死者是24歲的男子沃希‧洛克利爾（Varcy Locklear）；警方指出，洛克利爾過去就因多次逃票而惡名昭彰，甚至被警方依「擅闖火車」的罪名逮捕，但洛克利爾仍樂此不疲，甚至還拍攝一支短片來炫耀跳火車的技巧。

洛克利爾的頭顱直到12月11日，才在一處橋下找到，但經2個多月後的頭顱早已化為白骨，在法醫檢驗後確定是洛克利爾遺失的頭顱，而他本人的無頭屍首已在11月4日下葬；警方研判他當時躲在火車車廂上意圖逃票，結果頭部不慎猛烈撞上行經的橋墩，導致頭顱飛出掉在此處，而無頭屍首當時則倒在車廂上，使車廂上染滿鮮血，最後才在火車行駛中的猛烈搖晃下掉落，使頭身相距約128英里（約206公里）；警方目前仍進一步調查，以釐清洛克利爾確實死於意外，但警方不認為有他殺可能。

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