網美遊法國拍美照 假到讓人看傻眼

2018-12-21 13:09

〔即時新聞／綜合報導〕瑞典網美歐森（Johanna Olsson）聲稱最近到法國旅遊，還拍了許多漂亮的照片，在社群網站上分享，但許多網友發現，歐森的照片實在太假，質疑她根本「在家旅行」，遭到歐森嚴正否認。

英國《鏡報》報導，瑞典網美歐森前些日子前往法國旅遊，並拍攝了各種美照上傳至Instagram，然而你不需要成為眼尖的網友，即可發現這些照片「超奇怪」，明顯可見人物與背景是合成的，其中有張歐森在橋上的照片，但她顯然並未「腳踏實地」，整個人像是漂浮在空中。

報導表示，這些照片迅速引發網友抨擊，「這是手殘修圖吧！」、「我的貓都比妳更會修圖。」也讓大家質疑歐森根本沒有去法國，對此她回應，只有一張圖因為拍得不好，所以她才動手把背景改掉，也承認自己修圖技術沒這麼優秀，但加工過的照片非常美好，所以她死都不會撤圖，並強調自己真的有到法國旅遊，還有許多節目邀請她講述這段「假旅行」。

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