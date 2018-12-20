川普簽署《西藏旅行對等法》 相關中國官員將禁入美國

2018-12-20 09:14

〔即時新聞／綜合報導〕儘管先前中國抗議，美國總統川普仍在今天正式簽署《西藏旅行對等法》成為法律，國務卿龐皮歐將在未來90天內，公布相關中國官員名單，反制中國禁止美國人進入西藏的做法，這些中國相關官員也將不得進入美國。

綜合媒體報導，白宮發表聲明指出，川普今天簽署4項法案，其中包含《西藏旅行對等法》（The Reciprocal Access to Tibet Act of 2018, H.R.1872） ，該法案由麻州民主黨眾議員麥考文（Jim McGovern）在2014年6月歐巴馬政府時期向國會提案，要求中國鬆綁對美國官員、記者和一般公民進入西藏的管制，根據對等外交原則，國與國之間應向對方公民提供對等的權利，確保美國人與中國人有一樣的外交權利。

根據《西藏旅行對等法》要求，國務卿龐皮歐將在90天內，評估美國公民赴西藏的情況，並向國會提交報告，點名究竟是哪些中國官員禁止美國人進入西藏，並依此法對其實施制裁，未來5年國務卿也都必須每年向國會提交報告。

美國參議院本月通過《西藏旅行對等法》後，中國外交部發言人陸慷14日表示，西藏事務屬中國內政，不容其他國家干涉，中國敦促美國行政部門阻止該案簽署成法。

美國國務院負責東亞及太平洋事務的代理亞太副助卿石露蕊（Laura Stone）先前表示，一旦該法案成為法律，國務院必定落實執行。

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