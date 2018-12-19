歐盟外交通訊疑遭中國入侵 上千敏感電文曝光

2018-12-19 22:40

〔中央社〕 紐約時報今天報導，駭客入侵歐洲聯盟（EU）外交通訊系統已3年，超過1100份敏感外交電文遭到窺探與下載。

報導中指出，網路安全公司Area 1揭露歐盟外交通訊系統遭駭長達3年，Area 1並指駭客運用的技術類似中國軍方精銳單位使用的技術，Area 1調查人員相信駭客是為中國解放軍工作。

駭客鎖定賽普勒斯（Cyprus）的歐盟官員進行「網路釣魚」（phishing），入侵歐盟外交通訊系統。

報導中說，遭下載的外交電文包括歐盟對美國川普政府的關切、努力與俄羅斯和中國交涉、伊朗重啟核計畫的風險等。

歐盟外交人員在其中一份電文記載與中國國家主席習近平的會談，習近平在會談中抨擊川普的貿易戰術，指責美國的「行徑猶如進行一場沒有規則的即興拳擊比賽」，習近平誓言不會屈服於「欺凌」。

報導中指出，此一事件令人想起維基解密（WikiLeaks）2010年公布大批美國國務院電文，不過這次歐盟外交通訊系統遭駭的規模小很多，而且遭駭的電文機密性較低。

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