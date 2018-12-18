太陽系最邊緣！科學家找到新天體 公轉週期超過千年...

2018-12-18 12:01

〔即時新聞／綜合報導〕國際天文學聯合會（IAU）的小行星中心昨（17）日發表聲明，表示發現了太陽系中「距離太陽最遠的天體」，與太陽距離超過100天文單位（地球與太陽之間的距離），公轉週期估計超過1千年。此天體目前被命名為「2018 VG18」，但天文學家給它取了個外號叫「Farout」。

綜合外媒報導，這個天體估計應該是一顆小行星，直徑約500公里，表面呈現淡粉紅色，科學家猜測是因距離太陽太遠，地表上全都是冰。除此之外，天文學家估計Farout的公轉週期竟超過1千年。

報導指出，「天文單位（AU）」為天文學上的長度單位，過去曾以地球到太陽的平均距離為一單位，之後準確訂為149,597,870,700公尺。而Farout距離太陽大約是120AU，而「太陽系第二邊緣」的天體「鬩神星（Eris）」則為96AU，冥王星則為34AU。

研究人員也指出，Farout的軌道目前仍無法確定，因為它實在離的太遠，移動速度非常的慢，要完全確定軌道路線不知道得花上幾年的時間。

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