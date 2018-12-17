不滿薪資太低！中國江蘇酒廠數千人罷工 官方封鎖消息

2018-12-17 21:24

〔即時新聞／綜合報導〕中國江蘇酒廠龍頭洋河酒廠（即蘇酒集團）傳出數千名員工15、16日連兩天大罷工，抗議廠方壓榨，讓他們苦不堪言，據悉官方已嚴加控管、封鎖相關消息外流。

綜合媒體報導，15日上午洋河總部廠區開始罷工，工人們推倒廠區鐵門，占據辦公大樓，官方也派出數百警力維持現場。知情人士說，工人收入本來就不多、主管高層卻坐擁高薪，廠方近期又讓工人工作量加倍，工資卻未調漲，加上工作15天只能休1天，實在受不了，而集體大罷工，想逼廠方談判。

根據《新唐人》報導，中國官方從16日上午開始大量屏蔽相關資訊，連當地民眾捎給外媒的訊息也無法送出。而洋河酒廠一直到16日深夜才發表聲明，聲稱十分重視、關切現場狀況，已成立專門的溝通調查小組消弭公司與員工間的分歧，目前整體營運未受這次事件影響。

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