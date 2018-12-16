她50年前實現「複製貼上」功能 文字處理器發明者病逝

2018-12-16 11:27

〔即時新聞／綜合報導〕女工程師貝賴津（Evelyn Berezin）於本月8日逝世，享耆壽93歲，雖然她的名字令人陌生，但其貢獻已成人們日常生活中不可或缺的一部分，貝賴津發明了人類史上第一台電腦化的文字處理器，實現了「複製」、「貼上」功能，大幅縮短文字編寫的時間。

綜合外媒報導，貝賴津原先在打字機設計公司上班，但她認為受僱於其他人，前景是有限的，決定毅然離職創業，60年代電腦仍處於起步階段，當時秘書需求相當大，占美國勞動力6%之多，秘書工作相當乏味，每天在打字機上重複輸入多個頁面，例如老闆開會時候需要3份資料，那麼秘書就必須重複打印3份，若合約需要10個副本，就得操作10遍，倘若有一個字出錯，就全部重頭來過。

不過1969年，貝賴津推出了歷史上第一台電腦化文字處理器「資料秘書」（Data Secretary），這個高約1公尺、速度慢、噪音大的龐大機器，完成了史上第一次的編輯、刪除、複製及貼上功能，被稱之為記者和秘書的救世主，也能視為是Google Docs和Microsoft Word的鼻祖。

《紐時》讚，這文字處理器就像在辦公室內施展一系列魔術技巧，把祕書從一失誤就全部重來以及重複打字的循環中解放，儘管提升辦公室效率，卻也讓祕書專業性不如以往，貝賴津2017年受訪時坦承，她本來是想減輕秘書負擔，沒想到竟危及這行業未來。

貝賴津這個劃時代的發明，卻沒讓她聞名於世，一直2006年入選長島科技名人堂、2011年入選女性技術國際名人堂，有英國作家納悶「為什麼這位女士不出名？」沒有她就沒有比爾蓋茨、沒有賈伯斯、沒有網路、沒有電子表格，21世紀沒有業務能和文字處理器擺脫關係。

貝賴津幾個月前被診斷出罹患淋巴癌，但她決定放棄治療要與家人共渡最後時光，她的姪子證實其已於8日在紐約逝世，2018年人們又失去了一個重要人物。

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