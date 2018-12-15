影后級演技！她謊稱罹癌騙千萬 爽買名牌包

2018-12-15 12:50

〔即時新聞／綜合報導〕36歲的潔絲米（Jasmin Mistry）來自英國拉夫堡，過去她不斷謊稱自己罹患腦癌末期，需要前往美國接受治療，以此向約30人詐財行騙，包括40歲的丈夫維傑（Vijay Katechia），再用這些錢購買名牌包。當這個為期4年的謊言被拆穿後，潔絲米被依詐欺罪判處有期徒刑4年。

英國《鏡報》報導，2012年潔絲米在交友軟體上認識前夫維傑，2人於6個月內完婚，2013年蜜月期間，潔絲米首次假裝有嚴重頭痛，隨後聲稱被診斷患有腦癌末期，只剩6個月的性命，之後又以進入緩解期為由，打破自己即將逝世的消息。在這期間，潔絲米會用不同的Sim卡發送消息給維傑，冒充醫生以支持自己的說法，還會展示嘔吐、血便等症狀，增加維傑的信任。

報導指出，潔絲米不斷假裝自己身患絕症，並以需要資金前往美國接受治療為由，向親朋好友索騙近25萬英鎊（新台幣約970萬元），連前夫的親屬都成了她「精湛演技」下的受害者，包括維傑的母親給了她3萬2千英鎊（新台幣約124萬元），一位嫂嫂也交出價值4700英鎊（新台幣約18萬元）的名牌手錶。

報導表示，潔絲米還在約會應用程式上扮演單身，以此吸引了2位男性，並向他們行騙。其中一名男性給了潔絲米6萬6千英鎊（新台幣約260萬元），但當現金入帳後，潔絲米立刻用假帳號發送她已經過世的消息。該名男子表示，自己深深地愛上了潔絲米，當被告知愛人已逝時自己「徹底震驚」。此外，潔絲米還曾謊稱自己因過往工作的關係，受到來自杜拜王室的死亡威脅。

報導提及，當維傑的醫生朋友展示潔絲米的「頭部掃描結果」來自谷歌後，這些謊言在2017年11月被揭開，且發現潔絲米將這些「救命金」都拿來買Prada和Chanel，前夫崩潰表示，「這完全破壞了我對人性的信仰。這件事讓我在心理和情感上，永遠無法復原。」目前潔絲米被依詐欺罪判處有期徒刑4年。

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