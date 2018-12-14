悲慘！被後母關「釘子壁櫥」 5歲童餓成「人皮骷髏」

當警方把喬丹救出時，他僅有13公斤，瘦到全身骨頭清晰可見，且皮膚布滿傷痕。（圖擷取自翻攝自Mark Herman, Harris County Constable Precinct 4推特）

2018-12-14 11:52

〔即時新聞／綜合報導〕美國德州一名惡毒後母長期對繼子施虐，不僅將其關在狹小的壁櫥內，嚴格限制飲食，甚至連生父都是幫兇，後因親生兒子看不慣母親做法憤而報警。近日本案件開庭審理，後母被判處28年有期徒刑，生父則被判刑15年。

英國《鏡報》報導，男童喬丹（Jordan Bleimeyer）從5歲開始，即遭後母布萊梅耶（Tammi Bleimeyer）虐待，被迫睡在布滿釘子的狹小壁櫥內，連單人床墊旁都纏繞著電線，後母更戲稱那裡是「哈利波特房」。更令人不忍的是，連生父（Bradley Bleimeyer）也加入施虐行列，只因朋友到家中作客，擔心喬丹會吵鬧，竟選擇替年僅5歲的兒子注射麻醉劑，讓他無法出聲也不能動彈。

不僅如此，喬丹還被禁止與兄弟姊妹同桌吃飯，且每天只能吃一片麵包，若沒在規定的時間內吃完就會被沒收。當警方把喬丹救出時，他僅有13公斤，瘦到全身骨頭清晰可見，且皮膚布滿傷痕。診治的兒科醫生指出，喬丹遭受嚴重的身體虐待，營養不良並患有「慣性飢餓症」，若晚幾天發現這些狀況，很有可能死亡。

報導引述，10日宣判當日，布萊梅耶的2個親生兒子都列席，並當場質問生母，「妳犯下了大錯，最終就該為此付出代價。我上台發言是想反問妳一句，妳怎麼忍心讓孩子承受這一切？」據了解，這起事件正是因布萊梅耶的兒子看不下去而報警，才被揭露。目前，布萊梅耶被判處有期徒刑28年，生父則被判刑15年，現年9歲的喬丹則與自己的親生母親團圓，而布萊梅耶其他未成年的孩子暫由服務保護機構照顧。

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美國德州惡毒後母布萊梅耶長期對繼子施虐，不僅將其關在狹小的壁櫥內，嚴格限制飲食，甚至連生父都是幫兇，後因親生兒子看不慣母親作法憤而報警。（圖擷取自翻攝自Mark Herman, Harris County Constable Precinct 4推特）

喬丹遭受嚴重的身體虐待，營養不良並患有「慣性飢餓症」，醫師指出，若晚幾天發現這些狀況，喬丹很有可能死亡。（圖擷取自翻攝自Mark Herman, Harris County Constable Precinct 4推特）

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