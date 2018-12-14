發現者大爆料！尋獲鐵達尼殘骸竟是為掩護美軍機密任務...

2018-12-14 11:37

〔即時新聞／綜合報導〕於1912年失事沉沒的「鐵達尼號」，在電影加持下成為家喻戶曉的船難悲劇之一。鐵達尼的殘骸在1985年由前美國海軍軍官、海洋考古學家巴拉德（Robert Ballard）所發現。但他近日向媒體透露，使他聲名大噪的鐵達尼號殘骸，主要目的是為了掩護美軍在當時的一樁機密任務。

巴拉德當地時間週四接受《CNN》訪問時爆料，搜尋鐵達尼號殘骸是當時美軍機密任務的一部分，目的是要掩護打撈兩艘失事的核動力潛艇。巴拉德說，「軍方不想讓世人知道這件事，所以我得負責擦脂抹粉。」

報導提到，巴拉德當時是伍茲霍爾海洋研究所的指揮官及科學家，軍方當時開出條件，提供巴拉德搜尋鐵達尼號殘骸的機會和資金，條件是他得搶先找到於1960年代沉沒的鰹魚級與長尾鯊級核潛艦。

巴拉德表示，他們其實知道這兩艘潛艦的位置，「軍方的要求是，我們得在確保沒有俄軍跟蹤的情況下回到現場，因為我們對潛艦上的核子武器以及核反應爐在當下環境的運作模式仍有興趣」、「搜索鐵達尼號殘骸自然成為一則掩護秘密軍事行動的轟動新聞。」

在完成軍方交辦的任務後，他們有12天的時間搜索鐵達尼，最終在紐芬蘭大淺灘以南的一處海底峽谷發現殘骸。

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