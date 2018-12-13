遭判3年 川普前律師：盲目忠誠導致我棄明投暗

2018-12-13 10:14

〔中央社〕美國總統川普的前私人律師柯恩今天針對替前老闆掩蓋「齷齪行為」道歉，說他錯誤景仰川普這個人，導致他誤入歧途。柯恩因多項罪名，包括替川普支付封口費，遭法院判3年徒刑。

柯恩（Michael Cohen）52歲，過去長期擔任川普「收尾者」，今天他情緒激動的告訴聯邦地區法院法官鮑利（William H. Pauley III），他願對自己所犯罪行和「涉及美國總統」的罪行負責。

柯恩的委任律師主張讓柯恩免除牢獄之災，因他先前已向紐約聯邦檢察官認罪，包括逃稅、對銀行提供不實陳述，以及違反競選財務法。

柯恩同時承認對國會做出不實陳述。這項指控與特別檢察官穆勒（Robert Mueller）針對川普2016年競選團隊是否為送川普進白宮而勾結俄羅斯的「通俄門」調查有關。

不過法官認為本身是律師的柯恩「應該更明白事理」，判他入獄3年，並令他明年3月6日自行到聯邦監獄報到。

法官同時判他支付200萬美元（約新台幣6200萬元）的罰金和損害賠償。

法官量刑前，柯恩在法庭上表示，他對川普的忠誠導致他「棄明投暗」，說「今天是我重拾自由的一天」。

他說：「打從我替一名生意眼光精準、我深深景仰的地產大亨工作的那一天起，我就處於個人和精神的枷鎖之中。」

「如今我明白沒有什麼好景仰的。」

談到川普日前推文批柯恩「軟弱」，柯恩表示，他唯一軟弱之處是他對前上司的「盲目忠誠」。他說：「一次又一次，我罔顧內心的聲音和道德感，認為自己有責任替他掩蓋各項齷齪行為。」

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