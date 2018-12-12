美研發「磁浮房屋」 強震發生時直接升空120秒

2018-12-12 20:03

〔即時新聞／綜合報導〕美國企業「Arx pax」現正研發1種新型建築工法，名為「磁浮房屋」，目的在於讓房子面臨強震時，能夠透過磁浮系統直接升空120秒，待強震過後再回到地面。

「Arx pax」在網站上介紹，磁浮房屋所會使用到的「MFA」技術，有別於磁浮列車等傳統磁浮系統，新技術更具成本效益，適用於電磁鐵或永久磁鐵，「MFA」基座通電後感應出電流、產生主磁場，在相對應的磁性物質上產生次級磁場，產生推動力。

該公司介紹，磁場能夠穿越絕緣物移動目標物，且克服「恩紹定理」所說的「不可能存在靜態磁懸」，新技術能夠提供穩定的懸浮範圍，目前已經過初步測試，並繪製房屋概念圖，但尚處於研發階段。

綜合外媒報導，該公司希望能透過新式建築工法，在房屋地基中設置磁浮系統與地震警報設備，當強震來臨時讓房屋短暫升空120秒以躲避強震，報導指出，若想讓3層樓高的房屋飄到空中，只需15部電動汽車電池的電量，但該款房屋何時能夠問世還是未知數。

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