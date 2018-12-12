從日本游到夏威夷！ 他每3分鐘就會看到一塊塑膠碎片...

2018-12-12 12:33

〔即時新聞／綜合報導〕對51歲的法國泳將勒肯特（Ben Lecomte）來說，太平洋真的沒有加蓋！他半年多前從日本千葉縣海域開始游泳，前天（10日）終於游到夏威夷歐胡島的海灘，上岸後勒肯特透露，自己每3分鐘就會看到一塊塑膠碎片。

據《CNN》報導，勒肯特原本的計畫是一路從日本游到美國舊金山，成為史上首位泳渡太平洋的「泳者」，但他在上個月底就暫時放棄了這個目標，並因為惡劣天氣而不得不到夏威夷停留。不過，勒肯特仍希望在修整過後，繼續向舊金山游去。

勒肯特表示，他在太平洋游泳時看到很多塑膠垃圾，可能10分鐘前他才在和鯨魚一起游泳，10分鐘後就會看到一大塊漂浮的塑膠廢棄物或是一些碎片，很多都可以看得出原本是家用物品。勒肯特說，看到海洋生物和這些垃圾生活在一起，讓人非常不安。

勒肯特此行有一艘支援船隻跟隨，上面也載著海洋研究人員，只要半個小時內就能在太平洋撈起100個塑膠碎片。勒肯特對此指出，「海洋現在正處於危險之中，如果我們不在未來幾年內做一些是來扭轉局面，那麼這個危機會變得更加嚴重。」

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