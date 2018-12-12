臉書總部遭炸彈威脅 加州警方封鎖區域、撤離民眾

2018-12-12 11:24

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州門洛公園（Menlo Park）的臉書（facebook）總部接獲炸彈威脅，當地警方現已封鎖至少一棟建築物並緊急疏散附近民眾，現場搜查行動暫無所獲。

綜合外媒報導，加州門洛公園警方在當地時間週二（11日）下午4時23分接獲情資，警告在臉書總部有炸彈威脅，警方分析情報後趕往現場疏散附近民眾，並在建築物附近進行搜索。

報導稱，受炸彈威脅的建築物正是臉書總部，而Instagram的辦公室也設在該處，目前聖馬特奧炸彈小組已經到現場待命作業，當局也呼籲民眾避開周邊路段。

相關影音：

#UPDATE: Tip about threat to Facebook campus came from NYPD's Crimestopper Unit, which in turn notified Menlo Park Police.

LIVE VIDEO: https://t.co/Xfi07wxCWy pic.twitter.com/FvATOPBksR — NBC Bay Area （@nbcbayarea） 2018年12月12日

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