臉書總部遭炸彈威脅 加州警方封鎖區域、撤離民眾

2018-12-12 11:24

〔即時新聞/綜合報導〕美國加州門洛公園(Menlo Park)的臉書(facebook)總部接獲炸彈威脅,當地警方現已封鎖至少一棟建築物並緊急疏散附近民眾,現場搜查行動暫無所獲。

綜合外媒報導,加州門洛公園警方在當地時間週二(11日)下午4時23分接獲情資,警告在臉書總部有炸彈威脅,警方分析情報後趕往現場疏散附近民眾,並在建築物附近進行搜索。

報導稱,受炸彈威脅的建築物正是臉書總部,而Instagram的辦公室也設在該處,目前聖馬特奧炸彈小組已經到現場待命作業,當局也呼籲民眾避開周邊路段。

#UPDATE: Tip about threat to Facebook campus came from NYPD's Crimestopper Unit, which in turn notified Menlo Park Police.

LIVE VIDEO: https://t.co/Xfi07wxCWy pic.twitter.com/FvATOPBksR