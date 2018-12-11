孟晚舟願戴電子監視手環 法官驚：華為合作廠商所製可輕易解開

2018-12-11 21:17

〔即時新聞／綜合報導〕中國華為財務長孟晚舟的辯護律師昨日在法庭上對法官承諾，如果獲准保釋，自願配戴具有電子監視功能的手環，並由丈夫劉曉棕擔任監護人，但因劉曉棕不是加拿大公民，當庭尚未做出決定。另外法官也指出，這款手環只需要剪刀，就能直接取下。

綜合外媒報導，在溫哥華法庭上圍繞著被告孟晚舟的保釋條件，包含限制行動、全球定位系統（GPS）監控及前軍警組成的護衛隊24小時監視。

在與當地保安公司及1間GPS監控公司的負責人討論過後，律師向法官提出，若孟晚舟引在渡至美國受審前保釋，將自願配戴電子監視手環，住在溫哥華鄧巴（Dunbar）社區的自宅，要是離開溫哥華、里士滿和北岸地區，就會發出警報。律師也說到，劉曉棕可擔任孟晚舟的監護人。

不過，此提案被加拿大檢方強烈反對，因劉曉棕沒有加拿大公民身分，而且孟晚舟一旦逃跑，劉曉棕也不會被拋下。此外，法官發現，電子監控手環可以輕鬆的用剪刀拆除，提議使用的監視系統是加拿大羅傑斯通訊公司（Rogers Communications Inc.）的3G網路，但羅傑斯其實是華為的合作對象。

審判結束後，當庭尚未做出決定。法官表示，他將保留孟晚舟的保釋判決，雙方將有更多時間判斷，劉曉棕的非公民身分能否勝任孟晚舟的法定監護人。

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