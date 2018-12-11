普廷神秘女兒首度曝光？ 外媒爆2024接父親總統大位

2018-12-11 14:49

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷（Vladímir Pútin）對自己的家庭相當低調，不過近日俄羅斯電視節目訪問一名女性科學家，其與普廷小女兒同名，長相也相似，外媒認為這名女科學家就是普廷小女兒葉卡捷琳娜（Yekaterina V. Putina）。

綜合媒體報導，俄羅斯科研機構副所長提洪諾娃（Katerina Tkhonova）7日接受媒體訪問，介紹其團隊目前正在研發一種能閱讀腦電波的設備，這個看似平凡的科學專訪，卻引起外媒騷動，紛紛猜測這段訪問，可能是普廷小女兒首度在公眾亮相。

普廷與前妻有2名女兒，但普廷向來對家庭生活三緘其口，保護女兒到家，僅提過「我的女兒正致力於科學領域發展」，而這位受訪的女科學家與普廷小女兒名字都有「卡捷琳娜」（Katerina），而外表也與普廷相似，媒體都指向她就是普廷小女兒，不過克里姆林宮拒絕對此回應。

普廷曾在2017年說過，想讓自己的兒孫們過著正常的生活，他說：「我不想讓他們成長為那些貴族王子公主，他們需要一個正常的環境、與其他小孩正常交流，只要我一公佈他們的名字，他們的生活馬上就會不得安寧。」

前蘇聯領導人赫魯曉夫（Nikita Khrushchev）孫女赫魯曉娃（Nina Khrushcheva）懷疑，這可能是有意為之，在民調下降的情況下，普廷除了稍稍軟化其強硬形象外，同時也暗示他們全家都正參與著俄羅斯的經營與發展。

英國《每日郵報》更認為，普廷正在培養女兒，希望她在2024年繼承自己的總統大位。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/