中資抗美援華！發公告用iPhone要扣錢 買華為享補貼

中國企業力挺華為，公告將處罰使用iPhone手機的員工。（美聯社）

2018-12-09 20:44

〔即時新聞／綜合報導〕中國中興、華為等科技公司接連被美國政府抵制，有中國企業為反制美方，竟公告，員工若使用iPhone手機，買多少、獎金就扣多少，反之，若購買中國產手機可享補貼。

綜合外媒報導，華為公司供應商、深圳市夢派科技集團近期內向員工表明，凡購買中興、華為製手機，產品價格的15％由公司贊助，且該企業也宣布科技產品的晶片採用，以華為海思晶片為第一順位，拒絕使用美國貨，另外若員工使用iPhone手機，則會扣除等值獎金，呼籲員工也不要買美國產出的汽車，上開訊息獲得該公司員工證實。

此外，包括陝西利安發展集團、都軟易達信息技術有限公司與湖南同安醫藥集團等中國企業，均有公司公告被放上微博，同樣都是抵制美國貨，扶持國產品牌等內容，更有甚者讓員工可持華為產品的購買明細，給公司報帳核銷消費款項。

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